В сердце матери живет пустота: как может женщина не любить собственную дочь

Женские страстиПолитикаВ сердце матери живет пустота: как может женщина не любить собственную дочь О нелюбви и зависти матери к собственной дочери до недавнего времени было не принято говорить.Вернуться к статье54НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВиктор АлександровУвы, так бывает ... Испытано на собственной шкуре, какая бывает "любовь" матери ... Десятилетия не общаемся. А пустота заполнена детьми и внуками!valvas valvasА у Вас есть любовь к своей матери????АНонимКАОчень знакомая ситуация. Дочери плохие а у соседей просто ангелы.Vladimir LioubimcevТакая мать у моей невестки... Мне так невестку жаль... Она конечно любит мать, но мать нервы ей мотает, не приведи никому... А мой сын сказал своей маме: "Мама, ты даже не представляешь, как ты помогаешь мне жить"...???... "Ты не суешь свой нос, не в свой вопрос"... Я конечно отругал сына за подбор слов, но в общем смысл сказанного, и почему, мы с женой поняли правильно...Эльвира СтарцеваУ невестки моей подруги такая мать. Она не просто не любит свою дочь, а просто таки ненавидит и даже проклинает. Это весьма удивительно, ведь девочка очень даже славная -- и мужа своего, сына моей подруги, любит (они в браке уже 5 лет), и хозяйка хорошая, и специалист состоявшийся. Поведение же этой женщины для всех просто загадка. Моя подруга (свекровь), по сути, заменяет своей невестке родную мать. И поэтому сын с невесткой частые гости в доме моей подруги.Комментировать
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