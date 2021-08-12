Женские страсти

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В сердце матери живет пустота: как может женщина не любить собственную дочь

В сердце матери живет пустота: как может женщина не любить собственную дочь

О нелюбви и зависти матери к собственной дочери до недавнего времени было не принято говорить.

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Виктор Александров
Увы, так бывает ... Испытано на собственной шкуре, какая бывает "любовь" матери ... Десятилетия не общаемся. А пустота заполнена детьми и внуками!
valvas valvas
А у Вас есть любовь к своей матери????
АНонимКА
Очень знакомая ситуация. Дочери плохие а у соседей просто ангелы.
Vladimir Lioubimcev
Такая мать у моей невестки... Мне так невестку жаль... Она конечно любит мать, но мать нервы ей мотает, не приведи никому... А мой сын сказал своей маме: "Мама, ты даже не представляешь, как ты помогаешь мне жить"...???... "Ты не суешь свой нос, не в свой вопрос"... Я конечно отругал сына за подбор слов, но в общем смысл сказанного, и почему, мы с женой поняли правильно...
Эльвира Старцева
У невестки моей подруги такая мать. Она не просто не любит свою дочь, а просто таки ненавидит и даже проклинает. Это весьма удивительно, ведь девочка очень даже славная -- и мужа своего, сына моей подруги, любит (они в браке уже 5 лет), и хозяйка хорошая, и специалист состоявшийся. Поведение же этой женщины для всех просто загадка. Моя подруга (свекровь), по сути, заменяет своей невестке родную мать. И поэтому сын с невесткой частые гости в доме моей подруги.

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