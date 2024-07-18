Володин передал поздравление Путина с годовщиной Сандинистской революции

МАНАГУА, 18 июл — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин передал поздравление президента РФ Владимира Путина с годовщиной Сандинистской народной революции в Никарагуа в ходе заседания в парламенте в Манагуа.
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