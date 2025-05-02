Reuters: ООН готовится к масштабной реформе из-за проблем с финансированием

ООН изучает вариант проведения масштабной реформы своей структуры из-за проблем с финансированием, сообщило агентство Reuters со ссылкой на меморандум, подготовленный рабочей группой генсека всемирной организации Антониу Гутерриша.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии