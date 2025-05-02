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Reuters: ООН готовится к масштабной реформе из-за проблем с финансированием

Reuters: ООН готовится к масштабной реформе из-за проблем с финансированием

ООН изучает вариант проведения масштабной реформы своей структуры из-за проблем с финансированием, сообщило агентство Reuters со ссылкой на меморандум, подготовленный рабочей группой генсека всемирной организации Антониу Гутерриша.

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