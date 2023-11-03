Washington Post: Украина признала небоеспособность ВСУ без Западной поддержки

Прекращение поддержки Украины со стороны Запада приведет к тяжелым последствиям на Украине. ВСУ не смогут продолжать боевые действия без помощи других стран, заявил газете The Washington Post представитель Министерства обороны Украины полковник Геннадий Коваленко.
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