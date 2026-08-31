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Футболиста «Краснодара» Кривцова прооперируют в начале сентября в Испании

Футболиста «Краснодара» Кривцова прооперируют в начале сентября в Испании

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов перенесёт операцию 4 сентября в одной из клиник Мадрида. Как сообщает Sport24, футболист уже прибыл в Испанию.

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