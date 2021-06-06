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Бородатая Ваенга убила поклонников наповал: “Я рыдала навзрыд”

Бородатая Ваенга убила поклонников наповал: “Я рыдала навзрыд”

Бородатая Ваенга убила поклонников наповал: “Я рыдала навзрыд” Лидия ГубинаЕлене Ваенге удалось поразить публику в самое сердце своим выступлением в шестом сезоне музыкального шоу «Три аккорда», где звезды перепевают хиты шансона и романса.

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