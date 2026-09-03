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На фрегате НАТО впервые запустили ракеты LORA, которые ранее применялись против Армении

На фрегате НАТО впервые запустили ракеты LORA, которые ранее применялись против Армении

Германский фрегат Sachsen-Anhalt (тип F125) 2 сентября произвел пуски двух баллистических ракет LORA, сообщает издание The War Zone (TWZ).

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