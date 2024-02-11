Руководитель Министерства финансов Израиля Бецалель Смотрич назвал решение международного рейтингового агентства Moody's Investors Service по понижению кредитного рейтинга страны "политическим манифестом".
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