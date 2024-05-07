II Московский летний музыкальный фестиваль «Зарядье» пройдёт с 2 по 30 июня 2024 года. Насыщенная фестивальная программа объединит оперы в концертном исполнении, симфоническую, камерную, барочную, современную академическую музыку, джаз, этнику, специальные и детские интерактивные проекты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии