Началось производство человекоподобных роботов XPeng Iron с 76 степенями свободы

Автоматизация ключевых процессов превышает 80%, а поставки Iron намечены на 2027 год XPeng Robotics официально ввела в эксплуатацию собственную производственную линию для человекоподобных роботов.
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