РФС снял с «Ростова» трансферный бан («РБ Спорт»)

РФС снял трансферный бан с « Ростова », сообщает «РБ Спорт». Таким образом, ростовская команда может регистрировать новых футболистов.
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