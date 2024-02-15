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Минцифры: в России с 2026 года начнут активно размещать базовые станции 5G

Минцифры: в России с 2026 года начнут активно размещать базовые станции 5G

В крупных городах России с 2026 года начнут активно размещать базовые станции с диапазоном 5G. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева.

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