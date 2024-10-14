Орбакайте выступила с Киркоровым и Руссо в Дубае

Певица Кристина Орбакайте спела с Филиппом Киркоровым и Авраамом Руссо на корпоративе в Дубае. Как сообщает Telegram-канал Shot, после провального тура по США дочь Аллы Пугачевой перестала отказываться от выступления со старыми знакомыми по российской сцене.