Орбакайте выступила с Киркоровым и Руссо в Дубае

Певица Кристина Орбакайте спела с Филиппом Киркоровым и Авраамом Руссо на корпоративе в Дубае. Как сообщает Telegram-канал Shot, после провального тура по США дочь Аллы Пугачевой перестала отказываться от выступления со старыми знакомыми по российской сцене.
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