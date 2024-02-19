Романов забил 6-й гол в сезоне в матче с «Рейнджерс». У него 14 очков в 53 играх

Защитник «Айлендерс» набрал 14-е (6+8) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 53 игры. В матче с «Рейнджерс» за 19:41 (1:30 – в меньшинств) у россиянина 3 броска в створ ворот, 1 хит, 2 минуты штрафа, полезность – «0».