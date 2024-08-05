«Воюют очень толково». В ВСУ вынуждены признать превосходство армии России

Бойцы ВС РФ Одна из самых горячих точек на СВО сейчас — Торецкое направление, Там российские солдаты закрепились всего в 100 метрах от этого крупного населенного пункта, который является узлом обороны ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии