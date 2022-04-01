Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров проведёт мастер-класс для юных астраханских спортсменов

Уже в эту субботу. Завтра, 2 апреля, в спортивном комплексе “Звездный” состоится встреча юных спортсменов с олимпийским чемпионом по прыжкам в воду, а также серебряным призером Олимпиады в Лондоне в синхронных прыжках с трамплина Ильей Захаровым.