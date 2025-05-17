Польша выбирает президента: 29 млн граждан, 12 кандидатов и две даты голосования

В Польше 18 мая состоятся президентские выборы с участием 12 кандидатов. Несмотря на невозможность третьего срока для Анджея Дуды, борьба обостряется между мэром Варшавы Рафалом Тшасковским и Каролем Навроцким из оппозиционной партии.