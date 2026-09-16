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Валуев: «Надо ли Овечкину вообще отвечать критикам в США? Или наши политические мероприятия их касаются?»

Валуев: «Надо ли Овечкину вообще отвечать критикам в США? Или наши политические мероприятия их касаются?»

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о критике в Америке в адрес нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

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