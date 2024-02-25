Тверская Горьковка приглашает на музыкальный вечер «Дыхание весны»

В актовом зале тверской Горьковки пройдет музыкальный вечер к Дню 8 марта «Дыхание весны». Для слушателей выступит камерный квартет «Классика» — нежные звуки скрипок, альта и виолончели наполнят вечер, вдохновляя своей выразительностью.
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