Песков объяснил упущение темы Украины в повестке БРИКС

Тема украинского кризиса не стала центральным вопросом БРИКС, поскольку она ею не является. Поэтому она не была широко освещена в Казанской декларайии, в большей степени она подошла к повестке дня объединения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию «Маяк».
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