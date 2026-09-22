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Нижегородская правда

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В чемпионате КХЛ «Торпедо» убедительно переиграло «Авангард»

В чемпионате КХЛ «Торпедо» убедительно переиграло «Авангард»

22 сентября наша команда Континентальной хоккейной лиги победила омскую со счётом 5:1 (1:0, 2:1, 2:0).

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