В чемпионате КХЛ «Торпедо» убедительно переиграло «Авангард»

22 сентября наша команда Континентальной хоккейной лиги победила омскую со счётом 5:1 (1:0, 2:1, 2:0).
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