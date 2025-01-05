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Закон, порядок, государство

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Около 30 воспитанников Ставропольского президентского кадетского училища выпустились с золотыми и серебряными медалями в 2024 году

Около 30 воспитанников Ставропольского президентского кадетского училища выпустились с золотыми и серебряными медалями в 2024 году

Многие ребята различных годов выпуска являются действующими военнослужащими и в настоящее время участвуют в специальной военной операции.

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