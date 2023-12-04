Буланова резко ответила на вопрос о бывшем муже: «На хрен не надо»

Расстаться друзьями у супругов не получилосьПевица Татьяна Буланова, недавно в третий раз вышедшая замуж, призналась, что практически не поддерживает отношений с экс-супругом, футболистом Владиславом Радимовым.
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