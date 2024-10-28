Путин продлил срок службы главе СК Бастрыкину, которому исполнился 71 год. Свой пост Бастрыкин сможет занимать еще до 27 августа 2025 года, говорится в документе.
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Путин продлил срок службы главе СК Бастрыкину, которому исполнился 71 год. Свой пост Бастрыкин сможет занимать еще до 27 августа 2025 года, говорится в документе.