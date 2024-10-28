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Путин продлил срок службы главе СК Бастрыкину, которому исполнился 71 год

Путин продлил срок службы главе СК Бастрыкину, которому исполнился 71 год. Свой пост Бастрыкин сможет занимать еще до 27 августа 2025 года, говорится в документе.

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