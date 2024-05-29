Представители УМВД России по Владимирской области, регионального правительства, банковского сектора и бизнесмены обсудили вопросы взаимодействия в борьбе с кибермошенничеством

Заместители начальника УМВД России по Владимирской области полковник полиции Петр Бузин и полковник юстиции Евгений Уколов, заместитель начальника службы участковых уполномоченных регионального Управления МВД России Денис Мазин, а также сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием информационно­-коммуникационных технологий УМВД приняли участие в межведомственном совещании, которое состоялось в отделении Владимир Банка России.