Киллер дважды выстрелил в экс-депутата Рады Илью Киву

Первый выстрел попал в грудь, второй — контрольный в голову.Pr Scr t.me/gsuskmosobl--> На теле погибшего бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы обнаружено два пулевых огнестрельных ранения, сообщает пресс-служба подмосковного управления СК РФ.