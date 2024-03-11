Рособрнадзор рассказал детали поправок о пересдаче ЕГЭ

Рособрнадзор готовит изменения в порядок сдачи единого государственного экзамена. Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в конце февраля предложил разрешить выпускник пересдавать ЕГЭ по одному из предметов до окончания приема в вузы.