Рособрнадзор рассказал детали поправок о пересдаче ЕГЭ

Рособрнадзор готовит изменения в порядок сдачи единого государственного экзамена. Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в конце февраля предложил разрешить выпускник пересдавать ЕГЭ по одному из предметов до окончания приема в вузы.
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