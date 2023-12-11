Бывший гендиректор "Балтики" Лепсая заявил, что Вендел покинет "Зенит" зимой

Бывший генеральный директор "Балтики" и экс-руководитель международного отдела "Сатурна" Тимур Лепсая заявил, что бразильский полузащитник петербургского "Зенита" Вендел с большой долей вероятности покинет российский клуб в ближайшее зимнее трансферное окно.
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