НКО столицы организуют 5,5 тыс. событий на фестивале "Лето в Москве"

В рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!", который проводится с 1 июня по 8 сентября, работает 24 пространства «Город неравнодушных», мероприятия для которых подготовили более 50 столичных некоммерческих организаций.
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