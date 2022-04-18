В Краснодарском высшем военном училище им. генерала армии С.М.Штеменко состоялся спортивный праздник, посвященный открытию спортивных объектов на новой территории училища

В Краснодарском высшем военном училище им. генерала армии С.М.Штеменко состоялся спортивный праздник, посвященный открытию спортивных объектов на новой территории училища

В Краснодарском высшем военном училище им. генерала армии С.М.Штеменко состоялся спортивный праздник, посвященный открытию спортивных объектов на новой территории училища .

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