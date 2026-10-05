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Решетников: конфликт США и Ирана привел к последствиям для мировой торговли

Решетников: конфликт США и Ирана привел к последствиям для мировой торговли

Мировая торговля еще длительное время будет испытывать последствия войны США с Ираном. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников, его процитировал ТАСС .

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