Решетников: конфликт США и Ирана привел к последствиям для мировой торговли

Мировая торговля еще длительное время будет испытывать последствия войны США с Ираном. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников, его процитировал ТАСС .
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