RuNews24.ru Длинным рукам украинских спецслужб нередко удается дотянуться до российских граждан.
«Поджег и ушел со спокойной душой». Моряк-ренегат получил максимальное наказание за поджог корабля. Но есть нюанс
Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
Соплежуйство начальника и поддержка им окружающего его быдла-друзей стало главной причиной наших последних потерь. У начальника явно нет решительности Ленина и Сталина - основателей и строителей нашей страны. Он так и не ввёл СМЕРШ, не восстановил смертную казнь. Он явно боится, что это слишком заденет интересы и жизнь окружающего его быдла.
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3 час.
АР
Алескендер Рамазанов
Короля делает свита?
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3 час.
Людмила Лиханова
Ну эту тварь рано или поздно найдет расплата. Он хоть и хорохорится, но знает, что ходит под пулей и это заставит его делать ошибки. Но вопрос к родственнику который ему помогал остается. Надеюсь, что компетентные органы уже с ним работают.
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15 мин.
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