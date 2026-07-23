От тайги до мировых трендов: в Красноярском крае открывается гастрофестиваль с азиатским размахом

КРАСНОЯРСК, 23 июля, ФедералПресс. С 25 июля по 16 августа территория Красноярского края превратится в эпицентр гастрономического туризма: здесь в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» состоится международный фестиваль «Тайгастро».
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