От тайги до мировых трендов: в Красноярском крае открывается гастрофестиваль с азиатским размахом

КРАСНОЯРСК, 23 июля, ФедералПресс. С 25 июля по 16 августа территория Красноярского края превратится в эпицентр гастрономического туризма: здесь в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» состоится международный фестиваль «Тайгастро».