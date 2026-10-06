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Нобелевскую премию по физике получил исследователь нейтрино Фрэнсис Хальцен

Нобелевскую премию по физике получил исследователь нейтрино Фрэнсис Хальцен

Фрэнсис ХальцсенЛауреатом Нобелевской премии по физике в 2026 году стал астрофизик Фрэнсис Хальцен. Учёного наградили за «решающий вклад в создание нейтринной обсерватории IceCube и открытие нейтрино высоких энергий астрофизического происхождения».

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