«Лада»: разгон с риском заноса

АвтоВАЗ отчитался о существенном росте производства и рекордных показателях за последние десять лет. Однако снижение доли рынка ведущего российского автопроизводителя и недостаточно быстрое обновление модельного ряда вызывают тревогуПЕТР КОВАЛЕВ/ТАСС Главная новинка АвтоВАЗа – модель Lada Iskra (на фото) будет запущена в производство в марте текущего года, а первые машины доедут до покупателя в июнечитайте на monocle.