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Потеря ребенка, тайные роды и долгожданное счастье: путь Равшаны Курковой к материнству

Равшану Куркову часто называют одной из самых стильных и утонченных актрис российского кино. Однако за внешним успехом и безупречным образом скрываются тяжелые испытания: строгие запреты в детстве, потеря первенца, расставания под прицелом камер и долгий, непростой путь к материнству.

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