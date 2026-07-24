Потеря ребенка, тайные роды и долгожданное счастье: путь Равшаны Курковой к материнству

Равшану Куркову часто называют одной из самых стильных и утонченных актрис российского кино. Однако за внешним успехом и безупречным образом скрываются тяжелые испытания: строгие запреты в детстве, потеря первенца, расставания под прицелом камер и долгий, непростой путь к материнству.