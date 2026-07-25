🌊 Побережье Азовского моря обладает большим потенциалом лечебных грязевых ресурсов «Мы знаем, что в Крыму есть прекрасные сакские грязи — одно месторождение.
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🌊 Побережье Азовского моря обладает большим потенциалом лечебных грязевых ресурсов «Мы знаем, что в Крыму есть прекрасные сакские грязи — одно месторождение.