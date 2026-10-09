Захарова предложила привозить в МИД РФ цветы для основателя "Рыбаря"

Александр Щербак/ТАСС Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила всем желающим привозить в здание министерства цветы для основателя "Рыбаря" Михаила Звинчука в честь его возвращения из Черногории.
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