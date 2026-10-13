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Регионы России

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Дональд Трамп выразил желание остаться на посту президента США на третий срок

Дональд Трамп выразил желание остаться на посту президента США на третий срок

Президент США Дональд Трамп заявил на предвыборном митинге в штате Огайо о своем желании остаться на посту президента на третий срок.

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