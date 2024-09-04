ВС РФ нанесли удары по вражеским объектам

МОСКВА, 4 сентября, ФедералПресс. Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» из группировки войск «Запад» нанесли удары по живой силе, месту взлета и пункту управления беспилотников украинской армии в зоне проведения специальной операции.
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