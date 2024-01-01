"А всю оставшуюся неделю мы будем доедать новогодние салаты

﻿﻿"А до конца недели доедаем новогодний салат!" - Вам тоже знакома эта шутка? Или это не шутка? По угасающей, но, скажем честно, еще очень живучей традиции, многие хозяйки на постсоветском пространстве до сих пор готовят к новогодним праздникам горы еды.