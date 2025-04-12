Как полет Гагарина изменил моду и дизайн

Эксперт Денис Еремкин — о том, как 108 минут полета Юрия Гагарина породили новую футуристическую эстетику, изменившую моду, промышленный дизайн и даже повседневный быт, и как космическое наследие влияет на современных дизайнеров.
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