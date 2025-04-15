Kia намерена продать в России 50 тысяч машин в этом году

Однако, как отмечают автоэксперты, на данный момент дилеры ничего не знают о возвращении корейского бренда в Россию, официальных продаж по-прежнему нетВ обновленном плане бренда Kia сказано, что до конца 2025 года будет продано 50 тысяч автомобилей марки на территории Российской Федерации, сообщает агентство Yonhap.
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