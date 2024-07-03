ФСБ и МИДа может появиться возможность изымать «недействительные» паспорта

В МВД предлагают наделить ФСБ и МИД полномочиями по изъятию внутренних «недействительных» паспортов. Об этом «Российской газете» заявила замначальника Управления паспортной и регистрационной работы МВД Екатерина Сизова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии