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Неприемлемо: Путин дал оценку изъятию правительством ФРГ активов "Роснефти"

Неприемлемо: Путин дал оценку изъятию правительством ФРГ активов "Роснефти"

Президент России Владимир Путин назвал неприемлемым изъятие правительством ФРГ активов "Роснефти".Президент России Владимир Путин назвал неприемлемым применение властями Германии неправовых методов против "Роснефти".

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