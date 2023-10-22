Samsung обновила Galaxy A53 в России: смартфон стал безопаснее

Samsung выпустила октябрьские обновления безопасности для Galaxy A53. Соответствующий патч уже доступен для пользователей смартфона в России, а также ряде других стран: Казахстане, Украине, Нидерландах, Сингапуре, Вьетнаме, Австралии, Индонезии.
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