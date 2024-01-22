Губернатор Кировской области отметил доброту волонтёров, искавших кота Твикса

Он считает, что люди не теряют веру в порядочность и чувство сострадания к живым существам. Губернатор Кировской области Александр Соколов оценил доброту и человечность волонтёров, которые делали всё возможное, чтобы найти кота Твикса.
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