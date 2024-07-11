Фермеры Красноярского края получат 490 млн рублей поддержки на проведение посевной кампании в 2024 году

А

Александр

Борьба с инфляцией по сути парализовала и привела к мутации природы банковской деятельности. Кредитование оборотных средств (а расходы на посевную такими и являются) пришлось подменить субсидиями из бюджета, ложащимися разрушительной нагрузкой на этот самый бюджет. Всё регулирование происходящих экономических процессов, раздувающих пузырь предпосылок социального взрыва, сводится к откупу от беспредела барыг, режиссирующих спектакль под названием «Правительство». Нанятый режиссер и солистка Набиулина готовят репертуар по разным вариантам одного и того же сценария. Лейтмотив оркестра - инфляция, счастливый конец - экономика все-таки пока дышит. Для уважаемых спонсоров спектаклей предлагаются комфортабельные ложи в новых туристических регионах: Питер, Дальний Восток и т.д. по выбору. Недовольным возвращают цену билетов (читай: нахапанное) и провожают в дальние страны. С анонсами можно ознакомиться на ВДНХ, в посланиях. А вместо своего прогресса нас ознакомят на очередной международной выставке с достижениями. Жаль, не нашими. Хоть узнали о чудесах заморских. В старину в Россию заезжал удивлять Калиостро. Теперь китайцы. Причем еще относительно недавно в Москве о них знали по китайским прачечным и продавцам вееров и фонариков во время праздников. А пока спектакль только набирает обороты. И под сопровождающую его браваду цены растут и растут, все меньше понимания где живем: в селе или в ауле?