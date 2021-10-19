С 20 октября в Казахстане ослабят карантин

В ходе заседания правительства министр заявил, что, учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации, а также охват вакцинацией более 70 процентов подлежащего контингента, МВК принято решение с 20 октября 2021 года разрешить: Посещение пациентов медико-социальных объектов (дома престарелых, инвалидов, дома ребёнка и другие) при предоставлении посетителями документа о получении полного курса вакцинации против COVID-19 или документа с отрицательным результатом лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток.