Против бывшего депутата Госдумы Пономарева* возбудили дело о захвате власти

Политика как она есть

ФСБ России возбудила уголовное дело по статьям о насильственном захвате власти против бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева* (включен в реестр иноагентов, а также перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) и ряда других лиц.